Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в индивидуальной гонке на 15 км коньковым стилем на традиционном турнире FIS в финском Муонио. Он проиграл победителю из Финляндии Ииво Нисканену 9,1 секунды.

Тройку призеров замкнул россиянин Алексей Червоткин. Его отставание от хозяина гонки составило 21,7 секунды.

Представители нашей страны заняли места со второго по шестое. На пьедестал не попали, но были близко: Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

За пределами итоговой десятки оказалась еще одна группа российских спортсменов (с 11 по 16 места). Среди них – Андрей Собакарев, Денис Филимонов, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Антон Тимашов.

Напомним, ранее Устюгов выиграл спринт классическим ходом. Вторая золотая медаль у сборной появилась после победы Натальи Непряевой.