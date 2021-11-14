Российский биатлонист Александр Поварницын отреагировал на успешный отбор на первые этапы Кубка мира в основную сборную. По его словам, это шанс закрепиться в национальной команде.

Спортсмен отметил, что обрадовался, но сразу переключился на рабочую атмосферу.

«Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами – билетами, упаковкой вещей и оружия», – приводит слова Поварницына пресс-служба СБР.

Биатлонист добавил, что сегодня, 14 ноября, вылетает в Москву, а затем в Австрию. Там он вместе с тренером команды Максимом Максимовым присоединится к основной команде.

Ранее Поварницын уже принимал участие в этапах Кубка мира в сезоне-2018/19.