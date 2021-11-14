Российский футбольный тренер Дмитрий Хохлов может уйти из волгоградского «Ротора» до этой зимы. Сейчас он занимает пост главного тренера меньше полугода.

По информации Sport24, руководство «Ротора» планирует расторгнуть контракт с Хохловым до начала зимней паузы. Последний матч перед перерывом команда проведет 27 ноября с «Факелом».

После 22-го тура «Ротор» находится на 16-м месте в таблице ФНЛ с 24 очками. Команда не выигрывала с конца сентября. Безпобедная серия «Ротора» насчитывает уже 10 матчей во всех турнира.

Хохлов возглавил «Ротор» 28 мая 2021 года. Ранее, с 2017 по 2019 год, он был главным тренером основной команды московского «Динамо». Большую часть карьеры специалист провел в структуре сине-белых.