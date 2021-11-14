Болельщики сборной Хорватии начали выходить на улицы Сплита перед матчем с командой России. В сети появилось видео, где фанаты начинают разогреваться перед игрой.

Telegram-канал «Выездные заметки» рассказывает об атмосфере в преддверии встречи и показывает поведение хорватских болельщиков. Он поделился видеороликом, где заметно множество флагов сборной-хозяйки. Также улицы переполнены людьми в яркой атрибутике.

Сейчас Хорватия занимает второе место в группе с 20 баллами. В квартете лидирует Россия с 22 очками.

Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи. То же положение и у хозяев. Однако им нужна только домашняя победа.