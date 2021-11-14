Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман пройдет по делу о наезде на полицейского в качестве свидетеля. Так он избежит наказания в любом виде.

По информации Telegram-канала Mash Gor, следствие установило, что пострадавшего в аэропорту Махачкалы сбил Камал Идрисов. Источник сообщает о его отправке под домашний арест.

Ранее на этой неделе Усмана Нурмагомедова был задержан вместе с Идрисовым в аэропорту Шереметьево. Его подозревали в наезде на машине на сотрудника полиции. Обоих доставили из Москвы в Дагестан. По факту было возбуждено уголовное дело.

Усман Нурмагомедов — боец Bellator. В смешанных единоборствах он провел 14 боев, одержав 14 побед, восемь из них – нокаутом.