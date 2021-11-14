Защитник «Ростова» Максим Осипенко и хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов не выйдут на поле на матч отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией. Футболисты не попали в заявку на игру.

По информации «СЭ», спортсмены не примут участие в сегодняшнем матче в Сплите. Причины их отсутствия в заявке неизвестны.

Игра между сборными России и Хорватии начнется 14 ноября в 17:00 по московскому времени.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.

Ранее появилось видео с улиц Сплита, где местные фанаты начинают готовиться в игре.