В товарищеском матче между ЦСКА и «Уфой» 14 ноября москвичи одержали победу со счетом – 3:1. Дубль оформил Федор Чалов, Алан Дзагоев реализовал пенальти.

Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве. Счет открыли гости на 57-й минуте, забил полузащитник Остон Урунов. Игрок выступает за уфимцев на правах аренды, которые согласовал «Спартак».

Далее Федор Чалов из ЦСКА поразил ворота соперников на 61-й минуте и сравнял счет. На 68-й на замену вышел Алан Дзагоев, спустя минуту он заработал и реализовал пенальти. В добавленное время Чалов забил еще раз, тем самым оформив дубль в матче.

Напомним, в регулярных матчах Российской Премьер-лиги проходит пауза на матчи национальных команд.

Сегодня, 14 ноября, Россия сыграет с Хорватией в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.