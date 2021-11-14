Сборная России сегодня, 14 ноября, сыграет с национальной командой Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция игры Хорватия — Россия будет доступна здесь с 16:50 по мск.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На боковых линиях ему помогут Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервным арбитром станет Деннис Хиглер. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Пол ван Бекель, его ассистентом будет Клей Руперти.

Сейчас национальная команда – первая в турнирной таблице группы с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.