Штаб хоккейной сборной России договорился о возможности сокращения дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова с Международной федерацией хоккея (IIHF).

По информации Metaratings, по этому случаю были достигнуты принципиальные договоренности. Однако перед официальным сообщением осталось устранить несколько формальностей.

Сокращение срока дисквалификации может позволить нападающему выступить на Олимпийских играх в Пекине в феврале следующего года.

Напомним, Кузнецов в 2019 году был отстранен IIHF на 4 года за употребление кокаина. Его допинг-тест показал положительный результат и наличие наркотического вещества.

Игрок продолжает выступления в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В текущем сезоне Кузнецов набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах за «Вашингтон Кэпиталз».