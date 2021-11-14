Стал известен состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. В стартовый список Валерия Карпина вошли Федор Смолов, Игорь Дивеев и Александр Головин.

Состав на решающую игру: Сафонов — Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев — Фомин, Баринов, Головин — Ионов, Бакаев — Смолов.

С капитанской повязкой команду выведет на поле Георгий Джикия. Он прервал рекордную серию (из пяти смен) на этой позиции при Валерии Карпине. Ранее роль капитана выполняли Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. Сам Джикия выходил с повязкой в первом матче с нынешним соперником в начале сентября.

Сейчас национальная команда – первая в турнирной таблице группы с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.

Игра Хорватия — Россия состоится в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17:00 по московскому времени.