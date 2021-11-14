Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия станет капитаном на матче национальной команды против Хорватии в отборе чемпионата мира-2022. Игрок – первый, кто появится на поле с повязкой дважды при Валерии Карпине.

Игра Хорватия — Россия состоится в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке здесь с 16:50 по мск.

Появлением с капитанской повязкой в сегодняшнем матче с Хорватией Джикия прервет ротацию на этой позиции. В текущем цикле отбора на мундиаль капитанами становились Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Первым в этом списке был сам Джикия. Он выводил команду на матч с Хорватией 1 сентября в московских «Лужниках». Тогда встреча завершилась со счетом – 0:0. Таким образом, защитник красно-белых – единственный игрок, становившийся капитаном дважды при Валерии Карпине.

Сейчас российская команда – первая в турнирной таблице группы с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи. Хорватов устроит только домашняя победа.