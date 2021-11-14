Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов появится в стартовом составе сборной России на решающий матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. Для 34-летнего футболиста эта игра станет 48-й за национальную команду. Среди действующих игроков сборной он рекордсмен по данному показателю.

Таким образом, Кудряшову осталось провести всего две игры для вступления в Клуб Игоря Нетто — символический клуб для футболистов, отыгравших 50 и более матчей за сборные СССР, СНГ и России.

Примечательно, что дебютировал Кудряшов только в 2016 году при Станиславе Черчесове и под его руководством провёл 44 поединка.

После Кудряшова, из участников сегодняшней встречи больше всего матчей провели Александр Головин и Фёдор Смолов — для них игра стала 45-й.

Игра с Хорватией пройдёт в Сплите и стартует в 17:00 по московскому времени. Для попадания на ЧМ-2022 России достаточно будет не проиграть сопернику.