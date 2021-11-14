«Зенит-2» обыграл «Луки-Энергию» в матче 22-го тура ФНЛ-2 в группе 2 — 5:3. К 34-й минуте подопечные Владислава Радимова вели уже 3:0. Голы забили Даниил Кузнецов (25-я минута), Никита Терещук (29-я) и Никита Колдунов (34-я).

Во втором тайме «Луки-Энергия» забили первый ответный гол — на 52-й минуте отличился Андрей Почипов. На 66-й Кирилл Фатеев снова сделала преимущество «Зенита-2» разгромным. Даниил Агуреев оформил дубль (69-я и 77-я минуты) и сократил отставание великолукской команды до минимума. На 89-й минуте Никита Симдянкин установил окончательный счёт встречи.

«Зенит-2» завершил первый этап на седьмом месте в таблице подгруппы, набрав 19 очков после 18 игр.

Напомним, что первые шесть мест в двух подгруппах на втором этапе разыграют путёвку в ФНЛ-1 и места со второго по двенадцатое, оставшиеся 9 команд (включая «Зенит-2») будут бороться в нижней части.

На данный момент определились обе подгруппы второго этапа в группе 2 ФНЛ-2.

Верхняя подгруппа: «Тверь», «Ленинградец», «Красава», «Динамо» Санкт-Петербург, «Звезда» Санкт-Петербург, «Кайрат», «Шинник», «Динамо-2» Москва, «Локомотив-Казанка», «Енисей-2», «Волна», «Муром».

Нижняя подгруппа: «Зенит-2», «Луки-Энергия», «Балтика-2», «Чита», «Олимп-Долгопрудный», «Химик», «Торпедо» Владимир, «Знамя Труда», «Чертаново».