Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью перед стартом решающего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. Он поделился мыслями о готовности своих подопечных.

«Понятно, что те, кто сыграл 90 минут с Кипром, менее восстановлены, — цитирует «Чемпионат» Карпина. — Кто сыграл примерно по 60 — Дивеев, Фомин, Смолов — никаких проблем с восстановлением не имели. И есть много игроков, которые не участвовали в матче с Кипром, готовясь к Хорватии. Поэтому думаю, что неправильно говорить про какое-то недовосстановление».

Также специалист выразил надежду, что его команда будет прессинговать по ходу всей встречи. «Другое дело — как получится или не получится», — добавил тренер.

Игра Хорватия — Россия пройдёт в Сплите и стартует в 17:00 по московскому времени. Для попадания на ЧМ-2022 России достаточно будет не проиграть сопернику.