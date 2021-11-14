Нападающий системы СКА Матвей Мичков установил ещё один рекорд в составе сборной России. 16-летний форвард отличился в заключительной игре Кубка Карьяла против Чехии. Изначально шайба была записана на Дмитрия Воронкова, но затем переписана на Мичкова.

Мичков в возрасте 16 лет 340 дней стал самым молодым хоккеистом, отметившимся двумя шайбами на своём первом турнире за национальную команду. Накануне он отличился в игре со Швецией (2:4).

До него самым молодым хоккеистом, достигшим этого результата, был Евгений Кузнецов, который забросил две шайбы на Шведских играх в феврале 2011 года.

До Мичкова самым молодым хоккеистом, набравшим более одного очка в сборной России на дебютном турнире, был Александр Овечкин (1 гол и 2 передачи в сентябре 2003 года на Чешских играх.