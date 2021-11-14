В Сплите стартовал заключительный матч первого этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия — Россия. Подопечным Валерия Карпина необходимо не проиграть, чтобы остаться на первом месте в группе и напрямую попасть на ЧМ-2022.

Команды выпустили следующие составы:

Хорватия: Грбич, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Крамарич, Перишич.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Головин, Ионов, Бакаев.

В предыдущей встрече, состоявшейся 1 сентября в Москве, команды сыграли вничью — 0:0.

Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.