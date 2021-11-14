Сборная России по хоккею выиграла у Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла со счётом 5:2. Счёт в составе команды Олега Браташа открыл Александр Елесин на 4-й минуте, реализовав большинство с передач Александра Никишина и Марата Хуснутдинова.

На 18-й минуте Дмитрий Воронков увеличил преимущество россиян, ассистировали ему Хуснутдинов и Никита Чибриков.

На 23-й минуте Россия забросила третью шайбу. Сперва её записали на счёт Воронкова, но затем переписали на Матвея Мичкова. 16-летний форвард системы СКА отличился во втором матче подряд. Он стал первым игроком сборной России, кто забил два гола до достижения 18-летнего возраста.

Никита Тертышный на 32-й минуте с передач Чибрикова и Ивана Зинченко сделал счёт 4:0.

За минуту до второго перерыва Михал Странски с передач Филипа Хлапика и Михала Репика отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Давид Каше с передачи Якуба Флека забил второй гол чехов.

На 58-й минуте Александр Галимов с передач Воронкова и Зинченко установил окончательный счёт встречи.

Россия заняла третье место на Кубке Карьяла, проиграв до этого Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). В сегодняшней заключительной игре турнира Швеция и Финляндия разыграют первое место.