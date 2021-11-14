Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддерживает идею назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба, утверждает Manchester Evening News. Французского специалиста называют основным претендентом на данную должность.

На данный момент «МЮ» руководит Уле-Гуннар Сульшер, однако норвежец близок к отставке из-за плохих результатов в последнее время.

Роналду играл под руководством Зидана в «Реале» с 2016 по 2018 год. За это время дуэт выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд.

После 11 матчей АПЛ «МЮ» занимает шестое место с 17 очками. При этом подопечные Сульшера уже уступили дома «Ливерпулю» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2).

Роналду вернулся в «МЮ» этим летом, он уже выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Ранее СМИ сообщали, что он поддержал Сульшера после разгрома от «Ливерпуля».