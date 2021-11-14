В Сплите завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Хорватией и Россией. После 45 минут счёт не открыт — 0:0.

Первая половина встречи проходила при преимуществе хорватов, но Матвей Сафонов неоднократно спасал ворота.

Команды выпустили следующие составы:

Хорватия: Грбич, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Крамарич, Перишич.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Головин, Ионов, Бакаев, Смолов.

В предыдущей встрече, состоявшейся 1 сентября в Москве, команды сыграли вничью — 0:0.

Напомним, что подопечных Валерия Карпина устраивает в сегодняшней встрече ничья или победа: в таком случае сборная России останется первой в группе и попадёт на ЧМ-2022. Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.