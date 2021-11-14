После первого тайма отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия — Россия счёт не открыт — 0:0. Этот счёт является самым популярным в истории противостояния команд.

Сборные встречаются в шестой раз в истории. В отборочном турнире Евро-2008 Россия под руководством Хиддинка сыграла с хорватами 0:0 и в Москве (6 сентября 2006), и в Загребе (6 июня 2007).

В следующий раз сборные встретились в товарищеском матче в Ростове-на-Дону восемь лет спустя (17 ноября 2015). Россия к перерыву вела 1:0, но пропустила трижды и уступила 1:3. Примечательно, что в той встрече гол России забил Фёдор Смолов. Он единственный из участников той встречи, кто играет за сборную России и сегодня.

Четвёртый матч России с Хорватией состоялся в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Сочи. К перерыву счёт был равный — 1:1, у России отличился Денис Черышев. Во второй половине команды голов не забили, и было назначено дополнительное время. На 100-й минуте Домагой Вида вывел хорватов вперёд, но через пять минут Марио Фернандес перевёл встречу в серию пенальти. В серии 11-метровых россияне проиграли 3:4.

Наконец предыдущая игра сборных России и Хорватии состоялась 1 сентября 2021 года в Москве и также завершилась 0:0.

Напомним, что подопечных Валерия Карпина устраивает в сегодняшней встрече ничья или победа: в таком случае сборная России останется первой в группе и попадёт на ЧМ-2022. Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.