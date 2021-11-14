Поле стадиона «Полюд» в Сплите во время матча Хорватия — Россия находится в ужасном состоянии. Игра проходит при сильном дожде. В первом тайме дренажная система справлялась, но во время перерыва поле сильно размыло, и на нём образовались большие лужи.

Мяч за несколько минут тайма застревал в лужах и грязи. По правилам футбола арбитр встречи, голландец Дэнни Маккелли, имеет право прервать игру, если примет решение, что газон не отвечает требованиям для проведения дальнейшей игры.

В таком случае матч должен быть доигран в более позднее время.

Напомним, что подопечных Валерия Карпина устраивает в сегодняшней встрече ничья или победа: в таком случае сборная России останется первой в группе и попадёт на ЧМ-2022. Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.