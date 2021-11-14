Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл сразу тройную замену на 56-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии.

Вместо атакующего хавбека Александра Головина на поле вышел центральный защитник Дмитрий Чистяков, центрфорварда Фёдора Смолова по позиции заменил Антон Заболотный, а вместо флангового форварда Алексея Ионова появил Роман Зобнин.

Таким образом, Карпин впервые за время работы в сборной, перешёл на схему в три центральных защитника. До этого он придерживался тактики 4-3-3.

Напомним, что подопечных Валерия Карпина устраивает в сегодняшней встрече ничья или победа: в таком случае сборная России останется первой в группе и попадёт на ЧМ-2022. Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.