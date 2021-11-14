Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP. Вторая ракетка мира обыграл на старте группового раунда Хуберта Хуркача из Польши, занимающего девятое место в рейтинге ATP.

Счёт по сетам — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Он 15 раз подал навылет против 12 эйсов у соперника и допустил одну двойную ошибку, в то время, как Хуркач — ни одной.

Матч длился 2 часа 3 минуты, Медведев смог сделать два брейка — в началах второго и третьего сета.

В другом матче Красной группы сыграют Маттео Берреттини и Александр Зверев.

В Зелёной группе сыграет ещё один россиянин Андрей Рублёв, а также Новак Джокович, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.