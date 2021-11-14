Сборная Хорватии открыла счёт в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России. После прострела хорватов в штрафную мяч в свои ворота срезал Фёдор Кудряшов. Гол забит на 81-й минуте. Россия впервые уступает в счёте под руководством Валерия Карпина.

Напомним, что подопечных Валерия Карпина устраивает в сегодняшней встрече ничья или победа: в таком случае сборная России останется первой в группе и попадёт на ЧМ-2022. Если Россия потерпит поражение, то станет в группе второй, и поборется за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 в плей-офф.