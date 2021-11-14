Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте в свои ворота срезал Фёдор Кудряшов после навеса в штрафную.

Команды играли в следующих составвах:

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 75), Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86), Перишич.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Ионов (Зобнин, 56), Смолов (Заболотный, 56), Бакаев (Мостовой, 78).

Хорватия обошла Россию и заняла первое место в группе с 23 очками. Россия, таким образом, потеряла лидерство в группе и с 22 очками финишировала второй.

Подопечные Валерия Карпина в марте проведут стыковые матчи за место в финальной стадии чемпионата мира-2022. Список участников «стыков» будет определён после завершения отбора во всех группах.

12 команд (10 вторых мест + 2 команды по итогам Лиги наций) будут поделены на три квартета, в которых будут разыграны одноматчевые полуфиналы и финалы. Победители мини-турниров также попадут на чемпионат мира в Катар.