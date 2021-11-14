Первые успехи Валерия Карпина во главе сборной России многие восприняли чуть ли не как манну небесную и возрождение отечественного футбола, но эксперты понимали: всё решат две игры со сборной Хорватии. В Москве российская команда действовала надёжно в обороне, но ничего не показала в атаке и завершила встречу нулевой ничьей. Такой результат устроил бы нас и сегодня – для прямо й путёвки на ЧМ-2022 достаточно было не проиграть, но… Но обо всё по порядку.

Состав

Несмотря на поверье «победный состав не меняют», Карпин провёл сразу шесть замен по сравнению с игрой против Кипра. Выход Фёдора Кудряшова, Георгия Джикии и Дмитрия Баринова вместо Сергея Терехова, Максима Осипенко и Александра Ерохина читался. Терехов получил травму, Джикия с Кипром был не до конца здоров, а Баринов «висел» на карточке, тем более с Хорватией логично было выпускать более оборонительный состав.

Помимо них, Карпин поменял оба фланга атаки, выпустив Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова вместо Андрея Мостового и Алексея Миранчука. Тренер вообще любит проводить ротацию этих позиций.

Самым удивительным было решение выпустить Вячеслава Караваева вместо здорово отыгравшего с Кипром Алексея Сутомина. Видимо, решение было связано также с решением укрепить оборону – Сутормин лучше действует спереди.

С капитанской повязкой команду вывел на поле Георгий Джикия, и он стал первым футболистом при Валерии Карпине, кто удостоился подобной чести более одного раза. Впервые это произошло в дебютной игре Карпина, как против Хорватии. Возможно, тренер решил сделать ставку на фарт – в Москве россияне сыграли 0:0, сегодня их этот счёт также устроил бы.

Первый тайм

Перед игрой Карпин выражал надежду, что сборная России будет прессинговать все 90 минут, но большая часть встречи свидетельствовала ровно об обратном: хорваты начали давить на наших футболистов, перекрывая им кислород и выискивая ошибки.

Первый опасный момент произошёл на девятой мнуте, когда Андрей Крамарич беспрепятственно бил головой по воротам после диагонального навеса. К счастью, удар пришёлся прямо в руки Матвею Сафонову.

Моментов у сборной почти не возникало, почти всю перепасовку россияне вели на своей половине поля. В середине тайма хорваты и вовсе прижали сборную к воротам. Но, справедливости ради, так и не сподобились на голевые моменты.

А вот на 24-й минуте Марсело Брозович мощным ударом издали едва не попал в девятку. К счастью, мяч прошёл мимо. А ещё через три минуты Сафонов уже вынужден был дважды вступать в игру, сперва вытащив мяч из угла после удара самого Брозовича, а затем вовремя выйдя из ворот.

Очень радовали наши болельщики: по ходу игры на стадионе неоднократно было отчётливо слышно: «Вперёд, Россия!».

После нескольких подвигов Сафонова в дело вступил и главный козырь Карпина в сборной – невероятное везение. Хорваты в нескольких опасных моментах били куда угодно, но не в створ. Так Иван Перишич на 35-й минуте бил в падении головой – мимо дальней штанги.

Последний же момент в первом тайме произошёл у сборной России: Бакаев и Головин совершили длинный проход по левому флангу, и заработали угловой. Правда, выжать из него ничего не удалось.

Второй тайм

Главным «героем» перерыва стал дождь. Игра проходила под сильным ливнем и в первом тайме, но тогда дренажная система справлялась. Однако за перерыв газон сильно размыло, и уже с первых минут второго тайма болельщики со стажем вспомнили футбол девяностых, когда мяч спокойно мог застрять и поплыть в лужах.

Удивительно, но к такому состоянию поля быстрее приспособились хорваты. Они насели на ворота Сафонова, и один раз голкиперу приходилось вытаскивать удар в упор. С таким скользким мячом ключевую роль могут сыграть дальние удары, чем и пользовались вице-чемпионы мира.

На 56- й минуте, когда в очередном подкате игроки обеих команд подняли целый фонтан брызг, Карпин решился сразу на тройную замену. Фёдора Смолова ожидаемо заменил Антон Заболотный, задача которого обычно заключается в додавливании соперника. Алексея Ионова заменил Роман Зобнин, а самое удивительное – вместо Александра Головина вышел Дмитрий Чистяков. Карпин впервые решился перейти на три центральных защитника. Решение логичное, с учётом того, игроки сильно прижимались к воротам и регулярно допускали ошибки. Чистяков знаком со схемой в три защитника по «Зениту», так что его выход напрашивался.

За 20 минут до финального свистка у России появился первый опасный момент: после прострела с фланга Иво Грбич отбил мяч перед собой. Если бы не лужа, то мяч мог бы отлететь дальше, где уже набегал Заболотный. Газон беспощаден для всех.

Ещё две замены Карпин провёл по позиции – уставшего Бакаева заменил Андрей Мостовой, а вместо Даниила Фомина вышел почти тёзка Данил Глебов.

Хорваты продолжали давить, и гром грянул на 81-й минуте. Фёдор Кудряшов неловко выставил ноги после прострела и срезал мяч в свои ворота. Самое нелогичное в этом голе было то, что Хорватия не забила раньше.

Фанаты балканской команды оживились, а вот россияне приуныли. Одно дело – играть на отбой, а другое – пытаться что-то создать, к тому же при оборонительной схеме, которую выставил Карпин по ходу тайма.

Единственный момент уже в добавленное время имел Вячеслав Караваев, мощно ухнувший мячом выше ворот.

По большому счёту игра стала повторением встречи в Москве. Россияне ничего не могли создать впереди, но в целом достойно действовали в обороне. Но в этот раз повезло меньше.

Что дальше?

Стало ли поражение трагедией? Разумеется, нет. Сборная России под руководством Карпина пока играет в свою силу: берёт очки там, где должна брать, но выше головы прыгнуть не может. 0:1 с вице-чемпионами мира – результат достойный, пусть и неудовлетворительным.

Теперь мы будем ждать завершения отборочных турниров в остальных группах, после чего узнаем соперников по плей-офф, который состоится в марте. В этот раз схема его будет отличаться от привычных «стыков». Вместо обычного двухматчевого противостояния команды поделятся на три подгруппы. В них войдут десять вторых мест в группах (включая Россию), а также две лучшие команды Лиги наций среди тех, кто в отборе не смог занять первое или второе место.

12 команд поделятся на три подгруппы, в которых разыграют одноматчевые полуфиналы и одноматчевые финалы. По итогам мини-турнира определятся ещё три участника финальной стадии ЧМ-2022 от Европы.