Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:1. Единственный мяч в свои ворота провёл Фёдор Кудряшов на 81-й минуте.

Поражение лишило Россию первого места в группе и прямой путёвки на чемпионат мира в Катаре. Однако подопечные Карпина сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Для этого им нужно выиграть матчи плей-офф.

Стыковые игры за дополнительные три путёвки на ЧМ-2022 от Европы пройдут в марте 2022 года. В них пройдут десять лучших мест в десяти отборочных группах плюс две лучшие команды Лиги наций среди тех, кто не занял одно из двух первых мест.

12 сборных поделят на три подгруппы по четыре команды. Шесть лучших вторых мест получат «посев» и проведут матчи стыковых полуфиналов на своём поле.

Победители полуфинальных «стыков» выйдут в три финала, которые также будут состоять из одного матча каждый.

Полуфиналы пройдут 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.