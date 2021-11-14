Сборная России потерпела поражение от Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 0:1. Единственный мяч в свои ворота провёл Фёдор Кудряшов на 81-й минуте.

Это первое поражение сборной России под руководством Валерия Карпина. До этого команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла пять матчей подряд: 2:0 с Кипром, 2:0 с Мальтой, 1:0 со Словакией, 2:1 со Словенией, 6:0 с Кипром.

Таким образом, своё первое поражение Карпин потерпел в седьмом матче во главе сборной. Он делит четвёртое место в истории по данному показателю. Столько же без поражений держался Георгий Ярцев (7), а дольше него — Фабио Капелло (9), Борис Игнатьев (11) и Павел Садырин (12). Также стоит отметить Юрия Сёмина, который провёл в сборной всего семь матчей и не проиграл ни разу.

Поражение лишило Россию первого места в группе и прямой путёвки на чемпионат мира в Катаре. Однако подопечные Карпина сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Для этого им нужно выиграть матчи плей-офф.