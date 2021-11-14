Вратарь сборной России Матвей Сафонов признан лучшим игроком команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1). Голкипер «Краснодара» отразил несколько опасных ударов по воротам, но не смог отыграть на ноль. Единственный гол был забит на 81-й минуте — мяч в свои ворота срезал Фёдор Кудряшов.

Россия потеряла первое место в группе и упустила шанс выйти на ЧМ-2022 напрямую. Теперь команде необходимо будет пройти мартовские стыковые матчи, чтобы поехать в Катар.