Женская сборная России обыграла Данию в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу — 77:57. Счёт по четвертям — 25:16, 17:13, 22:12, 13:16.

Самым результативным игроком встречи стала датчанка Мария Йесперсен, набравшая 17 очков. У России Нина Глонти и Анастасия Шилова набрали по 12 очков.

В первой игре отбора Россия обыграла Черногорию 85:64 и лидирует в отборочной группе с двумя победами.

Следующий матч россиянки проведут дома 24 ноября, их соперницами станет команда Австрии.

На чемпионат Европы пройдут победители групп и четыре лучших вторых места в десяти группах.