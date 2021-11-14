Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:1). Единственный мяч в свои ворота на 81-й минуте провёл Фёдор Кудряшов.

«Думаю, это моё самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное, — цитирует «Чемпионат» Карпина. — Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит».

Россия потеряла первое место в группе и упустила шанс выйти на ЧМ-2022 напрямую. Теперь команде необходимо будет пройти мартовские стыковые матчи, чтобы поехать в Катар.