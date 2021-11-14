Защитник сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1). По словам футболиста, команда играла на победу.

«Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но точно не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Мы играли на победу, не удерживали ничью, — цитирует «Чемпионат» Дивеева. — Может, что-то не получалось, но играли на победу».

Хорватия за 90 минут 19 раз пробила по воротам Матвея Сафонова, россияне ответили только двумя ударами. Пять ударов хорватов пришлись в створ, у России оба пролетели мимо. Хорватия владела мячом 63% времени, Россия — 37%.