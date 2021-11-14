Сборная России попала в стыковые матчи за право участия в чемпионате мира-2022. Окончательный список участников «стыков» определится после завершения матчей во всех отборочных группах.

Однако уже сейчас можно сказать, что Россия гарантировала себе место в числе шести лучших команд среди занявших вторые места. Сейчас команда Валерия Карпина идёт второй в общей таблице с 16 очками и разностью мячей «+9». теоретически её могут обойти Швейцария (15 очков), Польша (14 очков), Уэльс (14 очков) и Шотландия (14 очков), поскольку у них ещё есть игра в запасе. У сборной Швеции 15 очков, но она в заключительном туре играет с Испанией и если победит, то выиграет группу, а испанцы опустятся на второе место. У них будет одинаковое количество очков с Россией, но более низкое место из-за разности голов (сейчас — «+9», в случае поражения от Швеции станет меньше).

Таким образом, в соперники сборной России в полуфинальном матче «стыков» могут попасться Шотландия, Турция (или Нидерланды, или Норвегия), Финляндия, Северная Македония (или Румыния), Уэльс, Австрия и Чехия. Финнов в группе может обойти Украина, но с ней сборную России УЕФА разводит при жеребьёвках.

Если Россия выиграет полуфинал, то в финальном матче за право выхода на ЧМ может встретиться с Польшей, Сербией (или Португалией), Швейцарией (или Италией), Швецией (или Испанией).

Полуфинальные стыки пройдут 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.