Бывший капитан «Локомотива», тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над Россией в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 (1:0). Игра состоялась сегодня, 14 ноября, в Сплите.

«Если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше, — цитирует «Спорт-Экспресс» Чорлуку. — Буду болеть за Россию».

Единственный мяч в матче провёл в свои ворота Фёдор Кудряшов. Россия заняла второе место в группе и сыграет в марте в стыковых матчах.