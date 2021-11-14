Швеция стала победителем первого этапа Еврохоккейтура-2021/22 — Кубке Карьяла. В третьем заключительном матче шведы обыграли хозяев турнира сборную Финляндии — 3:1. Голами у Швеции отметились Антон Ландер (15-я минута), Йеспер Олофссон (36-я) и Хенрик Тёммернес (39-я). Финны ответили точным броском Хейкки Лиедеса (43-я).

Швеция выиграла все три матча турнира (4:1 с Чехией, 4:2 с Россией) и заняла первое место. Финляндия уступила лишь в сегодняшней встрече, а до этого одолела Россию (3:0) и Чехию (4:2).

Россия в сегодняшней встрече одолела Чехию (4:2) и стала третьей в группе.

Второй этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдёт в России с 16 по 19 декабря. Расписание Шведских и Чешских игр станет известно позднее.