Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что сохранит свой пост на стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сегодня, 14 ноября, россияне уступили Хорватии в решающем матче группового раунда (0:1) и упустили шанс пробиться на чемпионат мира напрямую с первого места в группе.

«Информация, что я останусь в сборной автоматически на стыковые матчи, была еще в июле. Зачем об этом спрашивать?» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карпина.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 26 ноября. Россия обеспечила себе по меньшей мере выход в стыки ещё после октябрьских игр, тогда президент РФС Александр Дюков заявил, что контракт с Карпиным будет продлён.

Действующее соглашение Карпина истекает в конце 2021 года.