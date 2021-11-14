14 ноября, в матче отборочного турнира ЧМ-2022, Россия уступила Хорватии 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Фёдор Кудряшов. Это восьмой автогол сборной России в истории. Перечисляем все случаи, когда российские сборники поражали собственные ворота.

8 сентября 1993 года. Венгрия — Россия — 1:3. Юрий Никифоров

Автогол Никифорова не повлиял на исход матча. Он поразил ворота Дмитрия Харина на 20-й минуте при счёте 1:0 в пользу России. Во втором тайме россияне забили дважды и уверенно выиграли матч отбора ЧМ-1994.

6 октября 1993 года. Саудовская Аравия – Россия – 4:2. Дмитрий Галямин

Первый случай, когда Россия забила два автогола в двух матчах подряд. При счёте 1:1 автогол Галямина стал решающим. Вскоре аравийцы забили ещё один, а затем команды обменялись голами. Игра носила товарищеский статус.

14 октября 1998 года. Исландия – Россия – 1:0. Юрий Ковтун

Самый известный автогол сборной России в истории. Россияне под руководством Анатолия Бышовца проиграли пятый матч подряд и третий подряд – в отборе на Евро-2000. В результате Бышовца сменят на Олега Романцева, под его руководством команда одержит шесть побед подряд, но потеряет очки с Украиной (1:1) и не выйдет на чемпионат Европы. Отчасти на итог отбора повлиял и автогол Ковтуна.

Примечательно, что в матче Россия – Украина россияне также де-факто забили автогол: вратарь Александр Филимонов забросил мяч в собственные ворота, но мяч был записан на Андрея Шевченко.

10 сентября 2003 года. Россия – Швейцария – 4:1. Андрей Каряка

Каряка срезал мяч в свои ворота уже на 15-й минуте, но это только завело подопечных Георгия Ярцева. Россияне забили четыре гола, причем хет-трик сделал Дмитрий Булыкин. Команда уверенно завершила отборочный турнир Евро-2004. а затем в стыках обыграла Уэльс и вышла в финальную стадию.

9 октября 2016 года. Россия – Коста-Рика – 3:4. Василий Березуцкий

Россия к получасу товарищеской игры пропустила от костариканцев два гола, но вскоре сократила отставание. Однако в конце первого тайма капитан сборной Василий Березуцкий забил в свои ворота, сделав счёт 1:3. Во втором тайме благодаря дублю Артёма Дзюбы удалось сравнять счёт, но в добавленное время россияне всё же пропустили решающий гол.

25 июня 2018 года. Россия – Уругвай – 0:3. Денис Черышев

Россия досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018, и матч с Уругваем влиял только на распределение первого и второго места. Денис Черышев стал лучшим бомбардиром сборной на том турнире, забив четыре мяча. В игре с Уругваем он забил ещё один гол, но, правда, уже в свои ворота.

1 июля 2018 года. Россия — Испания — 1:1. Пенальти — 4:3. Сергей Игнашевич

Второй случай с двумя автоголами сборной России подряд. 38-летний Сергей Игнашевич попал на чемпионат мира-2018 в последний момент, но в итоге стал одним из героев национальной команды на том турнире. Однако уже на 12-й минуте матча 1/8 финала с Испанией ветеран поразил собственные ворота. Тем не менее, сборная России сравняла счёт, а затем победила в серии пенальти. Один из голов с «точки» провёл Игнашевич.

14 ноября 2021 года. Хорватия – Россия – 1:0. Фёдор Кудряшов

Автогол, по значимости превосходящий даже мяч Юрия Ковтуна. России для выхода на чемпионат мира-2022 достаточно было сыграть вничью, однако срезка Кудряшова на 81-й минуте не позволила команде Валерия Карпина набрать очки.