Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия подвёл итоги матча против Хорватии (0:1) отборочном турнире ЧМ-2022. Единственный мяч забил защитник россиян Фёдор Кудряшов на 81-й минуте.

«Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Джикии.

Напомним, что поражение лишило Россию первого места в отборочной группе. Россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.