Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды на решающий матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Сербии. Для 36-летнего форварда эта игра станет 184-й в составе сборной. По этом показателю он выходит на второе место, равнявшись с египтянином Ахмедом Хассаном.

Последний провёл 184 игры за сборную в период с 1995 по 2012 год и долгое время был рекордсменом по данному показателю. В 2021 году рекорд Хассана превзошёл хавбек сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава. Сейчас на счету последнего 187 матчей за национальную команду, он является мировым рекордсменом.

Стоит отметить, что по некоторым источникам мировой рекорд принадлежит малазийцу Со Чин Анну, у которого насчитали 195 матчей с 1969 по 1984 год. Однако часть из них не была признана ФИФА.

Роналду играет в сборной Португалии с августа 2003 года. Ему также принадлежит мировой рекорд по голам за национальную команду — 115.