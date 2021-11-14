Сборная Северной Македонии обыграла Исландию в заключительном матче группового турнира отборочного раунда чемпионата мира-2022 — 3:1. Счёт македонцы открыли на 7-й минуте благодаря голу Эдзижана Алиоски. На 40-й минуте гол Северной Македонии не был засчитан. Исландец Йон Дагур Торстейнссон сравнял счёт на 54-й минуте. Македонец Элиф Элмас сделал дубль на 65-й и 87-й минутах.

Северная Македония заняла второе место в группе с 18 очками.

В другом матче группы J Румыния обыграла на выезде Лихтенштейн (2:0), но осталась третьей с 17 очками.

Ещё в одной встрече Армения проиграла дома Германии (1:4), которая досрочно обеспечила себе первое место в группе и путёвку на ЧМ-2022.

Македонцы попали в стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года. Ранее в них также пробились Шотландия и Россия.