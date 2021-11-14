Сборная России по футболу отправилась из Сплита в Москву после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает Твиттер национальной команды. В заключительной игре группового раунда россияне уступили Хорватии 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте провёл в свои ворота Фёдор Кудряшов.

Россия не сумела сохранить лидерство в группе, опустившись по итогам игры на вторую строчку.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в стыковых матчах за место в финальной стадии ЧМ-2022, которые пройдут в марте 2022 года. 12 сборных поделят на три подгруппы по четыре команды. Шесть лучших вторых мест получат «посев» и проведут матчи стыковых полуфиналов на своём поле.

Победители полуфинальных «стыков» выйдут в три финала, которые также будут состоять из одного матча каждый.