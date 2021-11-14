Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Бразилии». Гонщику не помешали штраф на пять позиций за смену двигателя и исключение из протокола квалификации за нарушение регламента. Несмотря на старт с десятой позиции, Хэмилтон финишировал первым и одержал 101-ю победу в карьере.

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», который стал вторыми в спринтерской гонке. Тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас, четвёртое место занял партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес, показавший самый быстрый круг.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 17-м, его партнёр по команде Мик Шумахер — 18-м.

В общем зачёте Ферстаппен сохранил лидерство за две гонки до конца сезона, набрав 334,5 очка. Семикратный чемпион мира и действующий победитель Хэмилтон идёт вторым (318,25). Тройку замыкает Боттас (318,5).