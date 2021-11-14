Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Фенербахче», утверждает турецкой издание Takvim. Клуб из Стамбула ищет варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно, и Азмун входит в число основных претендентов.

У Азмуна истекает контракт с «Зенитом» в июне 2022 года. По правилам ФИФА с января он сможет вести переговорые с любым клубом, если не продлит соглашение.

Ранее интерес к Азмуну проявлял ряд европейских клубов, включая «Лион», «Рому» и «Аталанту».

В текущем сезоне Азмун провёл 17 матчей и забил 9 голов во всех турнирах.