Антон Заболотный и Фёдор Кудряшов. Фото - твиттер сборной России по футболу

Антон Заболотный и Фёдор Кудряшов. Фото - твиттер сборной России по футболу

Сборная России по футболу проиграла Хорватии и не попала на чемпионат мира напрямую. Сборная России по хоккею одолела Чехию на Кубке Карьяла. 16-летний хоккеист СКА Матвей Мичков продолжает бить рекорды национальной команды. Другие российские хоккеисты продолжают набирать очки в НХЛ. Даниил Медведев стартовал на Итоговом турнире года с победы. Самые интересные новости спорта 14 ноября – в дайджесте NVsport.

Панарин назван лучшим игроком матча с «Коламбусом»: форвард оформил дубль

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя шайбами во встрече с «Коламбусом» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Голы Тарасенко и Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»

Российские форварды «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и Владимир Тарасенко забросили по шайбе в ворота «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вегас» обыграл «Ванкувер» с крупным счетом и дублем Дадонова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» из штата Невада одержал победу над «Ванкувером» с результатом 7:4.

Холлоуэй единогласно победил Родригеса на главном поединке UFC Vegas 42

Американский боец смешанных видов Макс Холлоуэй одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом в главном бое UFC Vegas 42 в Лас-Вегасе (США). Его лидерство судьи признали единогласным решением.

Непряева выиграла серебро в индивидуальной гонке свободным стилем в Муонио

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем на традиционном турнире FIS в финском Муонио.

«Зенит-2» забил 5 голов «Лукам-Энергии», но завершил первый этап в нижней половине таблицы

«Зенит-2» обыграл «Луки-Энергию» в матче 22-го тура ФНЛ-2 в группе 2 — 5:3.

16-летний Мичков побил ещё один рекорд Овечкина в сборной России

Нападающий системы СКА Матвей Мичков установил ещё один рекорд в составе сборной России.

Россия обыграла Чехию в заключительной игре Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею выиграла у Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла со счётом 5:2.

Легендарный Валентино Росси провёл последнюю гонку в MotoGP

Легендарный мотогонщик Валентино Росси провёл последнюю в карьере гонку в MotoGP. Он принял участие в «Гран-при Валенсии».

Медведев обыграл Хуркача на старте Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP.

Россия проиграла Хорватии и не вышла на ЧМ-2022 напрямую

Сборная России проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте в свои ворота срезал Фёдор Кудряшов после навеса в штрафную.

Российские баскетболистки победили Данию в отборе на ЧЕ-2023

Женская сборная России обыграла Данию в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу — 77:57.

Швеция победила Финляндию и выиграла Кубок Карьяла

Швеция стала победителем первого этапа Еврохоккейтура-2021/22 — Кубке Карьяла. В третьем заключительном матче шведы обыграли хозяев турнира сборную Финляндии — 3:1.