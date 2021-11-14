Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Россией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:0). Капитан «Зенита» отдельно отметил игру голкипера россиян Матвея Сафонова. Вратарь отразил несколько опасных ударов и был признан лучшим игроком в составе команды.

«Это была сложная игра. С первой минуты показали своё качество, создали огромное количество моментов, — цитирует «Чемпионат» Ловрена. — Но Сафонов был сегодня просто невероятен. Во втором тайме очень сложно стало играть из-за дождя, поле было ужасным. Но все вместе мы заслужили победу».

Деян Ловрен отыграл все 90 минут, игра завершилась 1:0 в пользу хорватов благодаря автоголу Фёдора Кудряшова.

Хорватия финишировала на первом месте в группе, Россия стала второй и попала в стыки.