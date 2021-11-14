Сборная России по футболу не сможет рассчитывать на двух игроков в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Полузащитник Александр Головин и нападающий Фёдор Смолов в сегодняшней игре с Хорватией получили жёлтые карточки и пропустят следующую официальную игру из-за перебора «горчичников».

Сборная России проиграла Хорватии 0:1, единственный мяч Фёдор Кудряшов провёл в собственные ворота на 81-й минуте. Команда Валерия Карпина опустилась на второе место в группе, дающее право участия в «стыках».

Стыковые полуфиналы пройдут 24-25 марта, финалы — 28-29 марта. Россия точно будет «сеяной», так как займёт станет одно из шести лучших вторых мест.