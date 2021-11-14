Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Фёдора Кудряшова, опубликовала скриншот сообщения, которое прислал ей в Инстаграме пользователь с ником Vitaly_aristokrat. В нем болельщик потребовал у футболиста вернуть ему потерянные деньги.

Орфография сообщения сохранена:

«Здрасте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги!!! Объясню в крации (видимо, «вкратце». — Прим. NVsport), из-за него у меня не зашла ставка на 1500. Пусть мне переведёт, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть».

Кудряшова «прокомментировала» сообщение смеющимися эмодзи.

Сегодня, 14 ноября, сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022 (0:1). Фёдор Кудряшов забил в свои ворота единственный мяч встречи на 81-й минуте.