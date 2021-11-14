Сборная Сербии одержала выездную победу над Португалией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:1. Португалец Ренату Санчеш открыл счёт уже на второй минуте встречи, Душан Тадич на 33-й забил ответный мяч. Однако ничья не устраивала сербов, для прямого выхода на ЧМ-2022 им надо было побеждать.

Решающий мяч Александар Митрович с передачи Тадича провёл на 90-й минуте. Сербия сенсационно выиграла 2:1 и финишировала на первом месте в группе. Португалия отправилась в «стыки», куда раньше попала и сборная России. Обе команды точно будут «сеяными», так что встретятся не раньше финала стыковых матчей.

В группе B игра Испании и Швеции завершилась со счётом 1:0 благодаря мячу Альваро Мораты на 86-й минуте. Испанцев для выхода на ЧМ-2022 устраивала и ничья, но они перевыполнили план. Швеция отправилась в стыковые матчи и пока что имеет «посев», но может его потерять по итогам матчей в оставшихся группах.

Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года. 24-25 марта будут разыграны полуфиналы, 28-29 — финалы. В «стыки» уже пробились Россия, Португалия, Швеция, Шотландия, Северная Македония, а также Австрия — по итогам Лиги наций.