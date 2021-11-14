По итогам игрового дня 14 ноября стали известны уже девять из 32 участников финальной стадии чемпионата мира-2022.

Сборная Катара — хозяин чемпионата мира-2022. Второй раз в истории турнир пройдёт в Азии. Впервые это произошло в 2002 году — тогда ЧМ принимали Япония и Южная Корея.

Сборная Дании гарантировала себе первое место в группе F, выиграв восемь матчей из восьми, не пропустив ни одного мяча. В девятой игре датчане снова победили, но пропустили первый гол в отборе.

Сборная Германии также обеспечила себе выход на ЧМ-2022 после 8 матчей в группе J. Сегодня немцы завершили отборочный турнир, набрав 27 очков из 30.

Сборная Бразилии набрала 34 очка из 36 возможных в 12 матчах и уже не опустится ниже четвёртого места в южноамериканском отборе ЧМ-2022.

Сборная Бельгии набрала 19 очков из 21 возможного в семи играх группы E и также досрочно вышла на ЧМ-2022.

Сборная Франции также ни разу не проиграла в семи играх (4 победы и 3 ничьи) и досрочно стала первой в группе D с 15 очками.

Сборная Хорватии обыграла в заключительном туре отбора Россию (1:0) и финишировала на первом месте в группе H.

Сборная Испании обыграла дома Швецию (1:0) и сохранила первое место в группе B.

Сборная Сербии сенсационно одолела в гостях Португалию (2:1) и пробилась на ЧМ-2022 с первого места в группе A.

Де-факто на ЧМ-2022 попала и сборная Англии. Ей в последнем туре достаточно не проиграть Сан-Марино, а при определённых раскладах команду может устроить даже поражение.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 19 декабря.