«Вашингтон» одержал крупную победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:1. Счёт открыли «Кэпиталз» на 5-й минуте благодаря точному броску Мартина Фехервари в меньшинстве. На 15-й Гарнет Хэтуэй увеличил преимущество команды. Джей Гюнцель на 19-й минуте отыграл одну шайбу, но затем забивал только «Вашингтон».

Отличились Дэниэл Спронг (37-я), Конор Шири (39-я), Евгений Кузнецов (45-я)и Том Уилсон (50-я, в большинстве).

В эпизоде с голом Уилсона россиянин Кузнецов набрал ещё одно очко, отдав голевой пас.

Два очка в матче набрал и лучший действующий снайпер НХЛ Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» не забил, но сделал голевые передачи на Хэтуэя и Кузнецова.

В матче также принял российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.

«Вашингтон» поднялся на третье место в Восточной конференции с 22 очками, «Питтсбург» идёт 13-м с 14 очками.